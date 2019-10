Japans umstrittene Mehrwertsteuer-Erhöhung tritt in Kraft

In Japan ist am heutigen Dienstag eine umstrittene weitere Mehrwertsteuer-Erhöhung in Kraft getreten. Befürworter bezeichnen den Anstieg von acht auf zehn Prozent angesichts schwieriger Staatsfinanzen als zwingend notwendig.