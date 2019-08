Gericht sieht bei tödlicher Kuh-Attacke Mitschuld des Opfers

Kühe auf der Bannalp. (Bild: Corinne Glanzmann, 6. Juli 2016)

So erlebten Wanderer den Kuhangriff auf der Bannalp

Eine Kuhherde greift an zwei Tagen in Folge einen Hund an. Nun fordert der Älpler ein Hundeverbot.

Julian Spörri, Zéline Odermatt