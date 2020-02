Ford erleidet 1,7 Milliarden Dollar Quartalsverlust

Hohe Sonderkosten haben den US-Autoriesen Ford zum Jahresende tief in die roten Zahlen gebracht. Im vierten Quartal fiel ein Verlust von 1,7 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mitteilte.

05.02.2020, 05.27 Uhr