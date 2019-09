Flugverspätungen wegen technischer Panne in Frankreich

Mitten in der Ferien-Rückreisezeit ist es am Sonntag wegen technischer Probleme in Frankreich zu zahlreichen Verspätungen auf mehreren Flughäfen gekommen. Die Panne betraf das Planungs-und Kontrollsystem der französischen Zivilluftfahrtbehörde (DGAC).