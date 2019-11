Bauernprotest in Frankreich - Traktoren fahren nach Paris

In Frankreich protestieren Bauern für eine bessere Entlohnung. Rund 1000 Traktoren fuhren am Mittwoch von Nord- und Zentralfrankreich aus auf Autobahnen und Landstrassen in Richtung Paris, wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete.