Zug übernimmt Schwingerfahne an offiziellem Festakt in der Arena Der Tag der Entscheidung am Eidgenössischen Schwingfest hat am Sonntagmorgen mit dem Ausstich begonnen. Nach ersten spannenden Zweikämpfen erlebten die 56'000 Zuschauer einen fulminanten Festakt, bei dem Zug die Schwingerfahne offiziell übernehmen durfte.

Der König von Tonga liess sich am Sonntag das Schwing- und Älplerfest in Zug nicht entgehen. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER) Fulminanter Festakt am Sonntagmorgen in der Arena in Zug. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER) Die Kutsche mit Bundespräsident Ueli Maurer und OK-Präsident Heinz Tännler wird in der Arena empfangen. (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA) Alphornbläser marschieren in die Arena zum offiziellen Festakt. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER) Heniz Tännler übernimmt die Fahne. (Bild: Alexandra Wey/Keystone-SDA)

Trychler, Alphornbläser, Jodler, Fahnenschwinger, Musiken, Frauen und Männer in Trachten: Sie alle marschierten am Sonntag nach 9.30 Uhr in die Arena und reihten sich rund die sieben Sägemehlringe auf, um die Kutsche mit Albert Bachmann, OK-Präsident des Eidgenössischen Schwingfestes 2016 in Estavayer-le-Lac FR, dem aktuellen Ok-Präsidenten Heinz Tännler, Paul Vogel vom Eidgenössischen Schwingerverband sowie Bundespräsident Ueli Maurer zu begrüssen.

Nach dem traditionellen Fahnenempfang vom Freitagnachmittag war es nun an der Zeit für die Zuger, die Fahne offiziell zu übernehmen. Gewisse Wehmut war in Bachmanns Rede nicht zu überhören. Aber ja, man werde die Fahne nun in die Hände der Zuger übergeben. Sie habe Estavayer nicht nur Freude gebracht, auch Glück. «Und das soll sie auch den Zugern bringen», sagte Bachmann. «Tragt sie mit Stolz.»

Bei Heinz Tännler war hingegen Stolz nicht zu überhören, als er sich an die Schwingerfans wandte. Zug habe es geschafft, erstmals ein Schwingfest in eine Stadt zu holen. Dank viel Goodwill aller Beteiligten. «Möge der Beste heute gewinnen», sagte Tännler - vor ihm auch Bachmann und nach ihm auch der oberste Schwinger Paul Vogel.

«Wer hätte noch vor ein paar Jahren geglaubt, dass das Schwing- und Älplerfest einmal zum grössten Sportanlass werden würde», sagte Bundespräsident Ueli Maurer in seiner Grussbotschaft. Die Schweiz schwinge oft obenaus, sagte er. Es sei toll, dass das Fest so gross sei. Wichtig sei aber, dass bei so «grossen Kisten» der Kern erhalten bleibe. Traufer und Gölä brachten mit ihren Hits danach die Arena zum Schaukeln.

Über 400'000 Besucher

Das Schwingfest hatte am Freitagnachmittag mit dem Festumzug und dem Fahnenempfang begonnen. Am Freitag pilgerten 110'000 Personen nach Zug, am Samstag gar 170'000, wie OK-Präsident Heinz Tännler am Sonntagmorgen vor den Medien sagte. Das OK rechnet für Sonntag mit 150'000 Besuchern, so dass insgesamt gegen 430'000 Personen das Schwing- und Älplerfest in Zug besucht haben werden.

Der eigentliche Höhepunkt ist der Schlussgang am heutigen Sonntagnachmittag, wenn der Schwingerkönig gekürt wird. Unter den Zuschauern soll auch Fürst Albert von Monaco sein, wie Tännler am Samstag sagte. Am ersten Schwingtag sass bereits der König von Tonga auf der Zuschauertribüne.