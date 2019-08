Zug holt zweifachen Weltmeister mit NHL-Erfahrung Der EV Zug hat für die kommende Saison den Schweden Oscar Lindberg unter Vertrag genommen.

Oscar Lindberg wechselt zum Playoff-Finalisten EV Zug (Bild: KEYSTONE/FR67404 AP NY/NICK WASS)

(sda)

Der 27-jährige Stürmer spielte in den letzten fünf Jahren in der NHL für die New York Rangers, die Vegas Golden Knights und die Ottawa Senators (84 Skorerpunkte in 269 Spielen). 2013 und 2017 wurde er mit Schweden Weltmeister.

«Lindberg ist ein smarter Zweiweg-Center und vielseitig einsetzbar. Mit seiner Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten ergänzt er das bestehende Ausländer-Quartett mit David McIntyre, Carl Klingberg, Erik Thorell und Jan Kovar perfekt», kommentierte EVZ-Sportchef Reto Kläy den Transfer.