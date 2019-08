Die Young Boys treffen in der Gruppenphase der Europa League auf den FC Porto, Feyenoord Rotterdam und die Glasgow Rangers. Es ist das attraktivste Los der drei Schweizer Vertreter.

YB trifft auf Porto, Feyenoord und die Rangers, weite Wege für FCB Die Young Boys treffen in der Gruppenphase der Europa League auf den FC Porto, Feyenoord Rotterdam und die Glasgow Rangers. Es ist das attraktivste Los der drei Schweizer Vertreter.

Die Young Boys können sich auf attraktive Gegner in der Europa League freuen (Bild: KEYSTONE/THOMAS HODEL)

Basel, das im ersten Topf gesetzt war, bekommt es mit dem FK Krasnodar aus Südrussland, Getafe und Trabzonspor zu tun. Auch Lugano hoffte vergebens auf attraktive Gegner aus England, Deutschland oder Italien und hat weite Reisewege vor sich. Die Tessiner wurden in die Gruppe B mit Dynamo Kiew, dem FC Kopenhagen und Malmö gelost.

Während die Young Boys drei Gegner mit Strahlkraft zugelost bekamen, dürften sich vor allem die Luganesi ärgern. Für sie war die Chance auf einen attraktiven Klub aus Topf 1, etwa Manchester United oder Arsenal, intakt. Aus den unteren Töpfen wären ausserdem Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt möglich gewesen.

Auch beim FCB hätten sie sich weniger weite Wege oder grössere Namen gewünscht. Mit Krasnodar, dem aktuellen Leader der russischen Meisterschaft und Dritten der letzten Saison, den in der Europa League traditionell unabhängig vom Namen starken Spaniern und den unbequemen Türken ist die Aufgabe auch aus sportlicher Sicht knifflig.

Die Gruppenphase startet am 19. September. Der Final findet am 27. Mai in Danzig statt.

Die Gruppen der Europa League 2019/20

Gruppe A: FC Sevilla, APOEL Nikosia, Karabach Agdam (AZE), F91 Düdelingen (LUX).

Gruppe B: Dynamo Kiew, FC Kopenhagen, Malmö, LUGANO.

Gruppe C: BASEL, FK Krasnodar (RUS), Getafe, Trabzonspor.

Gruppe D: Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim, LASK Linz.

Gruppe E: Lazio Rom, Celtic Glasgow, Rennes, CFR Cluj (ROU).

Gruppe F: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Lüttich, Vitoria Guimarães (POR).

Gruppe G: FC Porto, YOUNG BOYS, Feyenoord Rotterdam, Glasgow Rangers.

Gruppe H: ZSKA Moskau, Ludogorez Rasgrad (BUL), Espanyol Barcelona, Ferencvaros Budapest.

Gruppe I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Oleksandrija (UKR).

Gruppe J: AS Roma, Borussia Mönchengladbach, Basaksehir Istanbul, Wolfsberg (AUT).

Gruppe K: Besiktas Istanbul, Braga, Wolverhampton Wanderers, Slovan Bratislava.

Gruppe L: Manchester United, Astana (KAZ), Partizan Belgrad, Alkmaar (NED).