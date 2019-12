Xherdan Shaqiri rund zehn Tage out Xherdan Shaqiri muss rund zehn Tage pausieren. Der Schweizer Internationale vom FC Liverpool leidet unter einer leichten Oberschenkel-Verletzung. 30.12.2019, 14.40 Uhr

Xherdan Shaqiri fällt rund zehn Tage aus KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

(sda)

Wie sein Trainer Jürgen Klopp bekannt gab, hätte Shaqiri am Sonntag gegen Wolverhampton (1:0) von Beginn weg zum Einsatz kommen sollen. Durch die Blessur wird der Basler auch die ersten beiden Spiele im kommenden Jahr, in der Premier League gegen Sheffield United (am Donnerstag) und im Cup gegen Everton (am Sonntag), verpassen.