Xamax und Thun nur mit Mühe weiter In der Meisterschaft hatten Thun und Neuchâtel Xamax zuletzt zu beissen. In den Cup-Sechzehntelfinals halten sich die Super-Ligisten gegen Teams aus der Promotion League ohne zu glänzen schadlos.

Basil Stillhart dreht nach seinem Treffer zum 1:0 jublend ab (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

Einen grossen Moralschub dürfte das Erreichen der Achtelfinals weder bei Schlusslicht Xamax (1:2 in Bellinzona) noch beim Siebten Thun (1:0 bei Stade Nyonnais) auslösen; zu zahm waren die Auftritt gegen die Teams aus der dritthöchsten Spielklasse, ein Klassenunterschied nur selten sichtbar. Einzig in Sachen Effizienz blieben Stade Nyonnais respektive die AC Bellinzona hinter den Gästen zurück.

Thun war am Genfersee, direkt neben dem Sitz des europäischen Fussballverbandes UEFA, gegen Stade Nyonnais mit der zweiten richtigen Chance erfolgreich. Basil Stillhart verwertete rund fünf Minuten vor der Pause eine punktgenaue Hereingabe von Aussenverteidiger Stefan Glarner per Kopf, nachdem Miguel Castroman nach einer Viertelstunde am Pfosten gescheitert war.

Nur liess das Team von Marc Schneider dem Führungstreffer keine weiteren Tore folgen, sondern versuchte, das 1:0 kontrolliert über die Zeit zu bringen. Ähnlich wie vor zwei Jahren aber, als Thun am Genfersee im Cup-Achtelfinal mit 3:1 gewinnen konnte, blieb der Aussenseiter bis zuletzt gefährlich. Die beste Gelegenheit auf den nicht unverdienten Ausgleich verpasste das Heimteam nach einer Stunde. Im Anschluss an einen Freistoss scheiterte erst Jonathan Grossrieder per Kopf am hervorragend reagierenden Andreas Hirzel, den Nachschuss setzte Jordi Nsiala über das Tor.

Ein ähnlich durchzogenes Bild wie Thun hinterliess Xamax beim 2:1-Sieg im Tessin bei der AC Bellinzona. Eine starke Einzelleistung von Gaëtan Karlen brachte den Neuenburgern nach einer guten halben Stunde zwar die Führung, konnte aber nicht überdecken, dass das Schlusslicht der Super League derzeit nicht sattelfest unterwegs ist.

Die vom ehemaligen Sion-Coach trainierten Tessiner hatten zwar standesgemäss weniger vom Spiel, jedoch nicht die schlechteren Möglichkeiten als die Neuenburger. Dem 2:0 durch Samir Ramizi nach einer guten Stunde haftete etwas zufälliges an, zudem wurde es durch einen Fehler im Aufbau der Tessiner eingeleitet. Auf der Gegenseite liess der Unterklassige vor dem Tor die nötige Abgeklärtheit vermissen.

David Stojanov, der nach 69 Minuten von Jacobacci ins Spiel geschickt wurde und zehn Minuten später den Anschlusstreffer des Heimteams bewerkstelligte, hätte bereits vier Minuten nach seiner Einwechslung treffen können. Allerdings sah der Bellinzona-Joker seinen Abschluss von Xamax-Goalie Matthias Minder abgewehrt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf zudem Martin Cortelezzi für das Heimteam in Folge eines Corners nur den Pfosten.

Telegramm:

Stade Nyonnais - Thun 0:1 (0:1)

870 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 39. Stillhart 0:1.

Thun: Hirzel; Glarner, Gelmi, Sutter, Joss; Roth (79. Fatkic); Stillhart, Castroman; Salanovic (77. Vasic), Chihadeh (61. Rapp), Hefti.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Ziswiler, Karlen, Bigler, Rodrigues, Tosetti und Munsy (alle verletzt). 16. Pfostenschuss Castroman.

Bellinzona - Neuchâtel Xamax 1:2 (0:1)

2000 Zuschauer. - SR Horisberger. - Tore: 33. Karlen 0:1. 65. Ramizi 0:2. 79. Stojanov 1:2.

Neuchâtel Xamax: Minder; Gomes, Djuric, Neitzke; Seydoux, Ramizi (76. Doudin), Corbaz, Kamber (75. Sylvestre); Haile-Selassie (46. Di Nardo), Nuzzolo; Karlen.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Xhemajli (gesperrt), Dugourd, Mveng, Seferi, Oss (alle verletzt) und Mulaj (krank).