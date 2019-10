Tiger Woods schreibt erneut Golf-Geschichte. Der Amerikaner gewinnt am Montag im japanischen Chiba sein 82. Turnier auf der US-PGA-Tour und stellte den 54 Jahre alten Rekord von Sam Snead ein.

Tiger Woods schreibt erneut Golf-Geschichte. Der Amerikaner gewinnt am Montag im japanischen Chiba sein 82. Turnier auf der US-PGA-Tour und stellte den 54 Jahre alten Rekord von Sam Snead ein.

Woods feiert 82. Sieg auf der US-PGA-Tour Tiger Woods schreibt erneut Golf-Geschichte. Der Amerikaner gewinnt am Montag im japanischen Chiba sein 82. Turnier auf der US-PGA-Tour und stellte den 54 Jahre alten Rekord von Sam Snead ein.

Tiger Woods egalisierte eine historische Bestmarke (Bild: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN)

(sda/dpa)

Der 43-jährige Woods siegte bei der Premiere der PGA-Tour in Japan mit insgesamt 261 Schlägen vor der Japaner Hideki Matsuyama (264) sowie Rory McIlroy aus Nordirland und dem Südkoreaner Sungjae Im (beide 267).

«Das ist verrückt», sagte der 15-fache Major-Sieger nach dem 82. Triumph in seinem 359. PGA-Turnier. Die 82 Siege sind der Rekord, den der 2002 mit 90 Jahren verstorbene Amerikaner Sam Snead bislang alleine innehatte. Snead errang seine Siege zwischen 1936 und 1965 - in einer Zeit, als die Konkurrenz an der Weltspitze noch deutlich weniger dicht war.

Für den Sieg kassierte Woods ein Preisgeld von 1,755 Millionen Dollar. Erst Ende August war er zum fünften Mal am linken Knie operiert worden. Im April hatte der langjährige Weltranglisten-Erste beim Masters in Augusta seinen 81. Titel auf der US-Tour gewonnen und damit sein Comeback nach langwierigen Verletzungen und privaten Problemen gekrönt.

Das erste Turnier der US-Tour auf japanischem Boden konnte erst am Montag beendet werden, da starke Regenfälle den Par-70-Kurs rund 50 Kilometer nordöstlich von Tokio am Freitag unter Wasser gesetzt und den gesamten Zeitplan durcheinandergebracht hatten.