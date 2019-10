WM 2025 in Schweden und Dänemark

Die Weltmeisterschaft 2025 findet in Schweden und Dänemark statt. Die beiden Länder werden am Halbjahres-Kongress des Internationalen Eishockey-Verbandes IIHF in Rom als Veranstalter bestätigt.

Die schwedischen Spieler können in sechs Jahren vor heimischer Kulisse um den Titel spielen (Bild: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK)

(sda)

Im kommenden Jahr wird die A-WM in der Schweiz mit den Spielorten Zürich und Lausanne ausgetragen, danach werden die Turniere in Weissrussland und Lettland (2021), in Finnland (2022), Russland (2023) und in Tschechien (2024) abgehalten.