Wieder kein Sieg für Arsenal: 1:1 gegen Sheffield United War das 2:0 gegen Manchester United am Neujahrstag nur ein Strohfeuer? Arsenal enttäuscht jedenfalls im Heimspiel gegen Aufsteiger Sheffield United seine Fans mit einem 1:1. 18.01.2020, 18.32 Uhr

(sda)

Eine Woche zuvor hatte es bereits im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace keinen Sieg gegeben (1:1). Damit hat Arsenal von den letzten 15 Meisterschaftsspielen bloss zwei gewonnen.

Granit Xhaka war kurz vor der Pause an der Entstehung des Führungstreffers durch den erst 18-jährigen Brasilianer Martinelli beteiligt. Unter der Regie von Xhaka gelang es Arsenal aber nie, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Am Ende kam das erstaunliche Sheffield United, das drei Ränge vor Arsenal klassiert bleibt, dank eines abgefälschten Schusses zu einem in der Entstehung zwar glückhaften, aber insgesamt nicht unverdienten Remis.

Josip Drmic wurde bei Norwich Citys 1:0-Heimsieg gegen Bournemouth fünf Minuten vor dem Ende eingewechselt und kam damit nach seiner Oberschenkelverletzung erstmals seit über zwei Monaten zum Einsatz. Der Tabellenletzte Norwich hat mit dem Sieg gegen den Vorletzten seine wohl letzte Chance genutzt, wieder an die rettenden Plätze heranzurücken. Das Handicap auf Platz 17 beträgt jetzt nur noch sechs Punkte.

Telegramme:

Watford - Tottenham Hotspur 0:0. - 21'366 Zuschauer. - Bemerkung: 70. Gazzaniga (Tottenham Hotspur) wehrt Foulpenalty von Deeney ab.

Arsenal - Sheffield United 1:1 (1:0). - 60'310 Zuschauer. - Tore: 45. Martinelli 1:0. 83. Fleck 1:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Manchester City - Crystal Palace 2:2 (0:1). - 54'439 Zuschauer. - Tore: 39. Tosun 0:1. 82. Agüero 1:1. 87. Agüero 2:1. 90. Fernandinho (Eigentor) 2:2.

Norwich City - Bournemouth 1:0 (1:0). - 26'781 Zuschauer. - Tor: 33. Pukki (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Norwich City mit Drmic (ab 85.), ohne Klose (verletzt). 31. Rote Karte gegen Cook (Bournemouth). 76. Rote Karte gegen Godfrey (Norwich City).

West Ham United - Everton 1:1 (1:1). - 59'915 Zuschauer. - Tore: 40. Diop 1:0. 44. Calvert-Lewin 1:1. - Bemerkung: West Ham United mit Ajeti (ab 84.).

Die weiteren Resultate vom Samstag: Brighton & Hove Albion - Aston Villa 1:1. Southampton - Wolverhampton 2:3.

Rangliste:

1. Liverpool 21/61 (50:14). 2. Manchester City 23/48 (64:27). 3. Leicester City 22/45 (47:21). 4. Chelsea 22/39 (39:29). 5. Manchester United 22/34 (36:25). 6. Wolverhampton 23/34 (34:30). 7. Sheffield United 23/33 (25:22). 8. Tottenham Hotspur 23/31 (36:31). 9. Crystal Palace 23/30 (22:26). 10. Arsenal 23/29 (30:32). 11. Everton 23/29 (26:33). 12. Southampton 23/28 (29:42). 13. Newcastle United 22/26 (21:34). 14. Brighton & Hove Albion 23/25 (26:31). 15. Burnley 22/24 (24:37). 16. West Ham United 22/23 (26:34). 17. Watford 23/23 (20:34). 18. Aston Villa 23/22 (29:44). 19. Bournemouth 23/20 (20:36). 20. Norwich City 23/17 (23:45).