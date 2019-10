Wawrinka in Paris-Bercy im Achtelfinal gegen Nadal Stan Wawrinka erreicht beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy dank zwei gewonnenen Tiebreaks gegen Marin Cilic die Achtelfinals. Dort kommt es zu einem Duell mit Rafael Nadal.

Sechs Tage reichten, um wieder fit zu werden: In Paris-Bercy zeigte sich Stan Wawrinka effizient und gewann zweimal im Tiebreak (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT)

(sda)

Wawrinka (ATP 16) zeigte sich im Südosten von Paris gut erholt von den Rückenproblemen, die ihn an den Swiss Indoors vor dem Viertelfinal gegen Roger Federer zum Forfait gezwungen hatten. Cilic (ATP 24) war für den 34-jährigen Waadtländer nach der Enttäuschung in Basel ein idealer Gegner, da der Schweizer die letzten acht Duelle gegen den US-Open-Champion von 2014 für sich entschieden hatte. Der Lausanner, der noch eine kleine Chance auf die Qualifikation für die ATP Finals hat, zeigte eine eindrückliche Effizienz.

Nachdem er im ersten Tiebreak von unerzwungenen Fehlern des Kroaten profitiert hatte, lag er im zweiten Satz 3:5 im Rückstand. Dann nützte er aber gleich seine erste Breakchance zum 5:5. Auch im zweiten Tiebreak führte er dann sogleich 6:2.

Im Achtelfinal trifft Wawrinka am Donnerstag (ca. 19.30 Uhr) auf Rafael Nadal. Der Spanier, der am Montag Novak Djokovic wieder als Nummer 1 der Weltrangliste ablösen wird, setzte sich in seinem ersten Spiel seit dem gewonnenen US Open und einer am Laver Cup erlittenen Handgelenksverletzung 7:5, 6:4 gegen den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 43) durch. Wawrinka hat gegen Nadal nur 3 von 21 Partien gewonnen, der letzte Sieg kam aber 2015 in Paris Bercy.

Zverev für ATP Finals qualifiziert

Noch etwas mehr Mühe hatte Novak Djokovic in seinem Auftaktspiel. Gegen den Lucky Loser Corentin Moutet (ATP 97) aus Frankreich lag er im ersten Satz 3:5 zurück, musste einen Satzball abwehren, setzte sich aber am Ende 7:6 (7:2), 6:4 durch.

Gelichtet hat sich das Feld der Anwärter auf einen Platz an den ATP Finals. Mit Roberto Bautista Agut (gegen Swiss-Indoors-Finalist Alex de Minaur), David Goffin (gegen Grigor Dimitrov) und Fabio Fognini (gegen Denis Shapovalov) verabschiedeten sich die Nummern 9, 11 und 12 des Jahresrankings aus dem Rennen.

Dank der Niederlage von Matteo Berrettini am späten Abend gegen Jo-Wilfried Tsonga steht fest, dass Alexander Zverev seinen letztjährigen Masters-Titel in London wird verteidigen können. Damit ist noch ein Platz im Achterfeld frei. Der Italiener Berrettini ist im Moment Achter, Gaël Monfils kann ihn aber mit zwei weiteren Siegen in Bercy überholen. Wawrinka oder der Argentinier Diego Schwartzman müssten das Turnier gewinnen.