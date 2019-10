Julien Wanders muss an den Weltmeisterschaften in Doha über 10'000 m bei Rennhälfte aufgeben.

Julien Wanders muss an den Weltmeisterschaften in Doha über 10'000 m bei Rennhälfte aufgeben.

Wanders muss über 10'000 m aufgeben Julien Wanders muss an den Weltmeisterschaften in Doha über 10'000 m bei Rennhälfte aufgeben.

Julien Wanders erlebte zum WM-Abschluss eine Enttäuschung (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Bis dahin lief der 23-jährige Genfer, der über 5000 m im Vorlauf gescheitert war, in der Mitte des Feldes. Gold sicherte sich in der Jahresweltbestleistung von 26:48,36 Minuten der Ugander Joshua Cheptegei, vor zwei Jahren in London WM-Zweiter.