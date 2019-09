Viktorija Golubic erreicht beim WTA-Turnier in Nanchang in China die Viertelfinals. In der 2. Runde bezwingt die Zürcherin die Spanierin Lara Arruabarrena 1:6, 6:0, 6:3.

Viktorija Golubic erreicht beim WTA-Turnier in Nanchang in China die Viertelfinals. In der 2. Runde bezwingt die Zürcherin die Spanierin Lara Arruabarrena 1:6, 6:0, 6:3.

Viktorija Golubic im Viertelfinal Viktorija Golubic erreicht beim WTA-Turnier in Nanchang in China die Viertelfinals. In der 2. Runde bezwingt die Zürcherin die Spanierin Lara Arruabarrena 1:6, 6:0, 6:3.

Viktorija Golubic siegte trotz einem Fehlstart (Bild: KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

(sda)

Nach dem Fehlstart behielt Golubic im ersten Duell mit Arruabarrena, die als Nummer 177 in der Weltrangliste 101 Ränge hinter ihr liegt, deutlich die Oberhand und wurde damit ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht.

Golubic gewann zum dritten Mal in diesem Jahr bei einem Turnier auf WTA-Stufe zwei Partien. Gleiches war ihr schon Anfang Februar in Hua Hin in Thailand und in Wimbledon geglückt.

Nächste Gegnerin von Golubic ist die Kasachin Jelena Rybakina, die Nummer 69 der Welt, oder die Inderin Ankita Raina, die Nummer 192.