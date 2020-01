Überraschungssieg von Matthias Mayer - Loïc Meillard Vierter Der österreichische Speed-Spezialist Matthias Mayer gewinnt überraschend die Weltcup-Kombination von Wengen vor den Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet. Loïc Meillard wird Vierter. 17.01.2020, 11.55 Uhr

Matthias Mayer verblüfft mit einer ausgezeichneten Fahrt im Slalom Mauro Caviezel ist in der Abfahrt sehr schnell unterwegs, scheidet aber aus Loïc Meillard wahrt seine Chancen in der schwächeren Disziplin Sandro Simonet macht in der Kombinations-Abfahrt von Wengen eine gute Falle

(sda)

Mayer stellte in der Abfahrt die klare Bestzeit auf und verblüffte mit der viertbesten Zeit im Slalom. Dennoch wurde es eng. Sieben Hundertstel betrug in der Endabrechnung die Differenz zu Pinturault. Der neue Modus spielte dem 29-jährigen Österreicher in die Karten: Als Schnellster der Abfahrt konnte er als Erster zum Slalom starten. Für Mayer ist es der erste Podestplatz in dieser Disziplin und der 31. insgesamt.

Loïc Meillard verpasste das Podest um 35 Hundertstel. Die entscheidenden Zehntel liess der Neuenburger womöglich auf den letzten Metern des Slaloms liegen, als er durch einen Fehler etwas an Tempo einbüsste. Nach der Abfahrt war Meillard unmittelbar vor Pinturault im 19. Zwischenrang klassiert.

Sandro Simonet konnte seine gute Ausgangslage nach Platz 14 in der Abfahrt nicht nutzen. Der Bündner, der sich im Slalom der Weltspitze angenähert hat, nahm sich mit einen schweren Fehler aus der Entscheidung. Zweitbester Schweizer war schliesslich Niels Hintermann als Neunter, zwei Ränge vor Justin Murisier. Luca Aerni, Gilles Roulin, Ralph Weber und Stefan Rogentin folgten auf den Plätzen 13, 15, 17 und 19.

Weiter geht es an den 90. Lauberhorn-Rennen am Samstag mit der Abfahrt (ab 12.30 Uhr). Tags darauf steht der Spezialslalom auf dem Programm.