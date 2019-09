Trotz guter Form: Küng im Zeitfahren nur Zehnter - Gold für Dennis Stefan Küng erreicht im WM-Zeitfahren in Grossbritannien nur das Minimalziel. Der Thurgauer verliert auf den 54 km von Northallerton nach Harrogate 2:46 Minuten auf den Titelverteidiger Rohan Dennis.

Stefan Küng zeigte auf den 54 km von Northallerton nach Harrogate nicht die gewünschte Leistung (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/VINCENT JANNINK)

(sda)

Der 29-jährige Australier Dennis fuhr wie vor Jahresfrist in Innsbruck in einer eigenen Liga. Silber ging an das zehn Jahre jüngere Supertalent Remco Evenepoel aus Belgien. Der letztjährige Junioren-Weltmeister und diesjährige Elite-Europameister büsste 1:08 Minuten auf den alten und neuen Weltmeister ein. WM-Bronze ging an den Italiener Filippo Ganna (1:55 zurück).

Zu Platz 3 fehlten Küng, der Anfang August in Alkmaar als Vierter die EM-Bronzemedaille nur um 17 Hundertstel verpasste hatte, 51 Sekunden. Der Schweizer sprach von einer guten Leistung, die er gezeigt habe, deshalb war er im Ziel überrascht, dass er sich nicht einige Plätze weiter vorne klassieren konnte.

Mit Claudio Imhof (35. Rang) bestritt ein zweiter Schweizer das Zeitfahren. Die angestrebte Platzierung in den Top 20 verpasste der Thurgauer am Tag vor seinem 29. Geburtstag um mehr als zwei Minuten.

In den kommenden Tagen folgen in der Region Yorkshire die Strassenrennen, mit demjenigen der Männer über 285 km als WM-Abschluss am Sonntag.