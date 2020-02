Trauerfeier für Bryant und Tochter im Staples Center Der Basketball-Superstar Kobe Bryant und seine Tochter Gianna sind in der vergangenen Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt worden. 13.02.2020, 07.20 Uhr

Am 24. Februar findet im Staples Center eine Trauerfeier für Kobe Bryant und Tochter Gianna statt KEYSTONE/AP/Kelvin Kuo

(sda/afp)

Dies berichteten US-Medien unter Berufung auf offizielle Dokumente. Bryant und seine 13-jährige Tochter waren Ende Januar bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Die Beerdigung fand gemäss den Berichten auf dem Friedhof Pacific View Memorial Park im südkalifornischen Corona del Mar statt - einem Stadtteil von Newport Beach. In der Nähe steht das Haus der Familie von Bryant.

Für den 24. Februar ist eine Trauerfeier im Staples Center in Los Angeles geplant. In der 20'000 Zuschauer fassenden Arena trägt Bryants langjähriges Team Los Angeles Lakers seine Heimspiele aus. Das Datum 24.2. hat symbolische Bedeutung: Die Trikotnummer 24 trug Bryant in den letzten Jahren seiner Spielerkarriere bei den Lakers, die 2 war die Trikotnummer von Gianna, die ebenfalls Basketball spielte.