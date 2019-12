Tanja Hüberli erlitt Lungenembolie Die Schweizer Beachvolleyballerin Tanja Hüberli erleidet eine mittelschwere Lungenembolie. Die 27-Jährige aus Reichenburg wurde bereits am Dienstag mit Erfolg operiert. 19.12.2019, 16.54 Uhr

(sda)

Hüberli hatte im Trainingslager letzte Woche in Teneriffa über schnelle Ermüdungserscheinungen und Herzrasen geklagt, am Sonntag war sie dann zu Gast an den Sports Awards in den Studios des Schweizer Fernsehen SRF in Zürich.

Wie lange Hüberli ausfallen wird, werden weitere ärztliche Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen. «Wir können und wollen derzeit nicht abschätzen, wie lange Tanja ausfallen wird», sagte Philippe Saxer, der Direktor Beachvolleyball von Swiss Volley. «Aus Erfahrung muss man Sportler eher bremsen. Zuerst kommt aber die Gesundheit der Athletin.»

Ob Hüberli bereits im März, wenn in Doha und Cancun die ersten 4-Sterne-Events der World Tour 2020 über die Bühne gehen, am Start sein wird, wird sich weisen. Im Ranking, das über die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 entscheidet, liegt Hüberli derzeit mit ihrer Partnerin Nina Betschart im 7. Rang. Auch Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré liegen als Zwölfte auf Kurs Richtung Tokio.