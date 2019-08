Swiss Olympic sperrt Martin Grab für zwei Jahre Rund 15 Monate nach dem Dopingbefund gibt Swiss Olympic das Urteil gegen den Spitzenschwinger Martin Grab bekannt. Der 40-jährige Schwyzer aus Rothenthurm wird für zwei Jahre gesperrt.

Martin Grab will das Brustkrebsmittel Tamoxifen ohne sein Wissen eingenommen haben (Bild: KEYSTONE/THOMAS HODEL)

(sda)

Das Urteil hat im sportlichen Bereich keine Auswirkung, denn der frühere Unspunnensieger hatte im Mai 2018 seinen Rücktritt verkündet, noch bevor das Dopingvergehen bekannt geworden war.

In der Ende April 2018 in einem unangekündigten Test entnommenen Probe wurde Tamoxifen gefunden, ein Chemotherapie-Mittel, das fast ausschliesslich für die Behandlung von Brustkrebs eingesetzt wird. Tamoxifen selbst hat keine leistungsfördernde Wirkung, aber es dämpft die Nebenwirkungen von Anabolika, die von Athleten in Kraftsportarten missbraucht werden.

Grab hat bis heute seine Unschuld beteuert, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen.