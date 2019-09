Sprunger mit Verdacht auf Knieverletzung vom Eis geführt Fribourg-Gottéron verliert nicht nur die Partie bei den SCL Tigers (2:3), sondern muss auch noch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Julien Sprunger verkraften.

Julien Sprunger wird in seinem 800. Spiel in der höchsten Spielklasse verletzt vom Eis geführt (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Der Captain der Freiburger schied ausgerechnet in seinem 800. Spiel in der höchsten Spielklasse verletzt aus. Der Topstürmer konnte das Eis in der 52. Minute nur noch mit Unterstützung verlassen.

Es besteht der Verdacht auf eine Knieverletzung nach einem Zusammenprall mit dem Langnauer Robbie Earl.