Sports Awards: Wer wird MVP des Jahres? Anlässlich der Sports Awards wird am Sonntag, 15. Dezember, zum ersten Mal der «MVP des Jahres» geehrt. Nach Abschluss des Online-Votings stehen die Top 3 der neuen Kategorie fest. 06.12.2019, 11.22 Uhr

Clint Capela hat sich in der NBA einen Namen gemacht. Der 25-jährige Genfer ist bei den Houston Rockets zur unverzichtbaren Stammkraft aufgestiegen. In der letzten Saison verzeichnete Capela die fünftbeste Feldwurfquote aller NBA-Spieler. Er ist derzeit der bestbezahlte Schweizer Mannschaftssportler Im Rahmen der Sports Awards wird am 15. Dezember erstmals der «MVP des Jahres» geehrt. Nach Abschluss des Online-Votings stehen die Top 3 fest: Clint Capela, Roman Josi und Pascal Meier dürfen sich noch Chancen ausrechnen, den Awards für den wertvollsten Schweizer Mannschaftssportler zu gewinnen Roman Josi gilt seit Jahren als einer der besten Verteidiger in der NHL. 2019 nahm er bereits zum zweiten Mal am All-Star-Game der besten Eishockeyliga der Welt teil. Seit der Saison 2017/18 führt der Berner die Nashville Predators als Captain und überzeugt dabei regelmässig als kaltblütiger Skorer Pascal Meier hatte an der Unihockey-WM im Dezember 2018 in Tschechien massgeblichen Anteil am Bronzemedaillen-Gewinn der Schweiz. Als Lohn wurde er als erster Torhüter, als erster Schweizer und als erster Spieler, der nicht im Final stand, zum MVP des Turniers gewählt. Dazu stand er im All-Star-Team

(sda)

Der Basketballer Clint Capela, der Eishockeyspieler Roman Josi und der Unihockeygoalie Pascal Meier dürfen sich noch Chancen ausrechnen, den Awards für den wertvollsten Schweizer Mannschaftssportler zu gewinnen. Sie alle haben wie die ebenfalls nominierten Alina Müller (Eishockey), Haris Seferovic und Lia Wälti (beide Fussball) zwischen dem 1. November 2018 und 31. Oktober 2019 herausragende Leistungen vollbracht.

Gewählt wird der «MVP des Jahres» von den Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportlern, den nationalen Sportmedien sowie den Schweizer Sportfans. Die Stimmen zählen zu je einem Drittel.

Der Gewinner wird anlässlich der TV-Gala am Sonntag, 15. Dezember, bekannt gegeben. Ausserdem werden an diesem Abend die Sportlerin und der Sportler des Jahres gewählt sowie die Preisträger in den Kategorien Team, Paralympische Sportler und Trainer ausgezeichnet.