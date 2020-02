Sessel am Fronalpstock kollidierte vor Absturz mit Seil

Der Sessel, der am Fronalpstock am Donnerstag mit vier Personen rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt ist, war zuvor mit einem Seil kollidiert. Mit diesem war laut Angaben der Polizei ein Pistenfahrzeug am Berg befestigt, damit es bei der Arbeit nicht abrutscht.

07.02.2020, 10.43 Uhr