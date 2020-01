Serey Die wieder bei Xamax Geoffroy Serey Die (35) zieht nach einem halben Jahr in der Challenge League bei Aarau weiter. 07.01.2020, 12.40 Uhr

Geoffroy Serey Die trägt wieder den Dress von Neuchâtel Xamax KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Der defensive Mittelfeldspieler schliesst sich in der Super League bis Saisonende ein weiteres Mal Neuchâtel Xamax an.

Serey Die war in der Rückrunde der vergangenen Saison von Basel an Neuchâtel Xamax ausgeliehen gewesen. Er begann die aktuelle Saison bei Basel, wo er aber nicht mehr benötigt wurde. Der Vertrag wurde am 22. August aufgelöst. Danach schloss sich der Ivorer Aarau an, für das er zehn Meisterschaftsspiele bestritt.

Mit Basel war Serey Die viermal Meister und einmal Cupsieger geworden. Zwei weitere Cupsiege feierte er mit Sion.