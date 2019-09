Serey Die bis Jahresende bei Aarau Der Challenge-League-Klub Aarau nimmt bis Jahresende den routinierten Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Die (34) unter Vertrag.

Serey Die (am Ball) verstärkt ab sofort den Challenge-League-Klub Aarau (Bild: KEYSTONE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU)

(sda)

Der Ivorer hatte sich erst am 22. August mit dem FC Basel auf die vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Serey Die war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison an Neuchâtel Xamax ausgeliehen. Danach bestritt er mit der Elfenbeinküste den Afrika Cup. Beim FCB kam er in der aktuellen Saison nicht mehr zum Einsatz.