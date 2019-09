Sefolosha wird Teamkollege von Capela bei Houston Die Houston Rockets haben sich mit NBA-Veteran Thabo Sefolosha auf einen mit 2,56 Millionen Dollar dotierten Einjahresvertrag geeinigt. Er wird damit Teamkollege von Clint Capela (25).

Neue Teamkollegen? Thabo Sefolosha soll sich mit Clint Capelas Houston Rockets auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Thabo Sefolosha bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der «New York Times». Der Waadtländer Defensivspieler stand zuletzt bei Utah Jazz unter Vertrag.

Sefolosha und Capela, die ersten zwei Schweizer Basketballer, die es bis in die NBA geschafft haben, werden damit erstmals zusammen spielen. Sefolosha realisierte in der letzten Saison für Utah durchschnittlich 3,8 Punkte bei einer Einsatzzeit von 12:10 Minuten. Insgesamt kam er bei den Jazz in der letzten Saison in 50 Partien zum Einsatz. Zum Playoff-Auftakt hatte Utah gegen Houston mit 0:4 den Kürzeren gezogen.

Bei den Rockets trifft Sefolosha auf seine ehemaligen Mitspieler aus seiner Zeit bei den Oklahoma City Thunder. Mit James Harden und Russell Westbrook war Sefolosha im Final von 2012 gegen Miami Heat mit 1:4 unterlegen.