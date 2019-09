Schweizerinnen mit problemlosem Auftakt zur EM-Qualifikation

Gelungener Auftakt in die EM-Qualifikation für das Frauen-Nationalteam: Die Schweizerinnen besiegen in Schaffhausen das inferiore Litauen letztlich ungefährdet mit 4:0 (1:0).

Ramona Bachmann reihte sich gegen die Litauerinnen auch unter die Torschützinnen ein (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Die Tore für das Team des dänischen Nationaltrainers Nils Nielsen, der Ende 2018 auf Martina Voss-Tecklenburg folgte, fielen durch ein Eigentor der Litauerin Milda Liuzinaite (18.), sowie in der zweiten Halbzeit durch Fabienne Humm (47.), Ramona Bachmann (68.) und Ana-Maria Crnogorcevic (79.). Für die 28-jährige Bernerin war es der 54. Treffer im Nationalteam, womit sie nun vor der zurückgetretenen Luzernerin Lara Dickenmann alleinige SFV-Rekordtorschützin ist.

Das nächste Spiel bestreitet die Schweiz am 4. Oktober auswärts wiederum gegen Litauen. Belgien, Kroatien und Rumänien heissen auf dem Weg an die WM-Endrunde 2021 in England die weiteren Gegner der Schweizerinnen.

Frauen. EM-Qualifikation. Gruppe H. In Schaffhausen: Schweiz - Litauen 4:0 (1:0). - In Leuven: Belgien - Kroatien (20.30 Uhr). - Rangliste: 1. Schweiz 1/3 (4:0). 2. Kroatien 1/3 (2:1). 3. Rumänien und Belgien 0/0. 5. Litauen 2/0 (1:6). - Nächstes Spiel der Schweiz. Freitag, 4. Oktober, 17.30 Uhr (in Siauliai): Litauen - Schweiz.

Modus: Die neun Gruppensieger sowie die drei Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen die Teams in den Rängen 1 bis 5 qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2021 in England. Die weiteren sechs Gruppenzweiten kämpfen in einer Barrage um die letzten drei Plätze.