Schweizer wieder neben dem Podest Auch beim zweiten Rennen der Formel-E-Saison in Diriyah verpassen die Schweizer Fahrer das Podest.

Wie am Freitag bester Schweizer: Der Genfer Edoardo Mortara fuhr in seinem Venturi im zweiten Saisonrennen auf den 5. Platz (Bild: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO)

(sda)

Wie am Vortag war Edoardo Mortara im Venturi Bester des helvetischen Quartetts, nach einem 7. Platz resultierte am Samstag der 5. Rang. Der Sieg ging an den britischen BMW-Fahrer Alexander Sims.

Die weiteren Schweizer schafften es im Vorort von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad nicht in die Top Ten. Sébastien Buemi (Nissan) klassierte sich als 14., Neel Jani (Porsche) direkt dahinter. Formel-E-Debütant Nico Müller (Dragon) schied aus.