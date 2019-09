Drei und zwei Tage vor der ersten Runde in der National League wird die nationale Eishockey-Saison mit dem Schweizer Cup lanciert. Die interessantesten Partien werden in Kloten und im Wallis gespielt.

Schweizer Cup als Ouvertüre Drei und zwei Tage vor der ersten Runde in der National League wird die nationale Eishockey-Saison mit dem Schweizer Cup lanciert. Die interessantesten Partien werden in Kloten und im Wallis gespielt.

Der EHC Kloten triumphierte im Schweizer Cup 2017 - und trifft heute als NLB-Verein auf die Rapperswil-Jona Lakers, den Cupsieger von 2018 (Bild: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER) Cupsieger Zug startet auswärts in Thurgau in die neue Cup-Saison (Bild: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE) Die Rapperswil-Jona Lakers verloren den letzten Cupfinal (gegen Zug), gewannen aber als NLB-Klub den Schweizer Cup 2018 (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI) Der EHC Visp bestreitet heute in seiner neuen Lonza-Arena das erste Pflichtspiel - gegen den HC La Chaux-de-Fonds (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI) Vor einem Jahr gewann der EV Zug (hier mit Carl Klingberg mit dem Pokal in den Händen) den Schweizer Cup (Bild: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE)

(sda)

In Kloten treffen am Dienstagabend mit Kloten und den Rapperswil-Jona Lakers die Cupsieger von 2017 und 2018 aufeinander. Im Frühling 2018 verwiesen die Lakers mit dem Sieg in Spiel 7 der Ligaqualifikation Kloten in die Swiss League. Im Wallis kommt es zu den Partien Visp - La Chaux-de-Fonds (am Dienstag) und Sierre - Lausanne (am Mittwoch). Visp eröffnete am Wochenende die neue Arena, wartet nach zwei Spielen (0:3 gegen Langnau und 0:5 gegen Davos) aber noch auf den ersten Torerfolg. Der HC Sierre bestreitet gegen Lausanne das erste Pflichtspiel nach dem Wiederaufstieg in die Swiss League im letzten Frühling.

Vor einem Jahr, als der Schweizer Cup ebenfalls die Saison lancierte, fehlten in der Startrunde Überraschungen, wie sie vor zwei Jahren Ajoie gegen Lausanne (4:2), vor drei Jahren Biasca gegen Bern (2:1 n.P.) und die GCK Lions gegen Ambri-Piotta (4:1) oder vor vier Jahren Dübendorf gegen Davos (5:4 n.V.) geschafft hatten.

Neben den Rapperswil-Jona Lakers und Lausanne starten auch Meister Bern (bei der EVZ Academy), die SCL Tigers (bei den GCK Lions), die ZSC Lions (in Winterthur), Zug (gegen Thurgau) gegen Widersacher aus der Swiss League. Bei Frauenfeld - Davos und Saastal - Servette liegen drei Ligen zwischen den Klubs. Frauenfeld und Saastal vertreten ebenso wie Burgdorf (gegen Langenthal) und Luzern (gegen Olten) die regionale 1. Liga im Cup.

In den ersten fünf Austragungen des Schweizer Cups seit der Wiederaufnahme im Herbst 2014 ging die Trophäe an Bern (2015), die ZSC Lions (2016), Kloten (2017), Zug (2019) und einmal sogar an einen Klub aus der Swiss League, die Rapperswil-Jona Lakers (2018). Zum Vergleich: Im Fussball dauerte es inklusive aller Vorläufer-Wettbewerbe fast 100 Jahre, bis 2006 der FC Sion als erster und bislang einziger Unterklassiger einen Cupfinal gewann (1:1 nach Verlängerung gegen die Young Boys; die Walliser gewannen das Penaltyschiessen 5:3).