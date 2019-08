Schweiz übersteht EM-Vorqualifikation Das Schweizer Basketball-Nationalteam der Männer schafft in Montreux mit einem 109:85 gegen Island den benötigten Sieg mit mindestens 20 Punkten Differenz.

Clint Capela führte das Schweizer Basketball-Nationalteam in die «reguläre» EM-Qualifikation (Bild: KEYSTONE/EPA KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Als Gruppensieger der EM-Vorqualifikationsgruppe H erreichen die Schweizer damit die reguläre EM-Qualifikation. In der Gruppe E treffen sie dort auf Finnland, Georgien und Serbien.

Georgien zählt zusammen mit Deutschland, Tschechien und Italien zu den Gastgebern der EM 2021 und ist damit für die Endrunde gesetzt. Demzufolge werden es zwei der restlichen drei Länderteams aus der Schweizer Gruppe E an die EM schaffen. In der regulären EM-Qualifikation wird das Schweizer Team allerdings nicht auf ihren Ausnahmekönner Clint Capela zählen können, der in dieser Zeit in der NBA engagiert ist.

Capela steuerte 18 Punkte zum Erfolg der Schweizer bei, die nach einem Fehlstart (18:25) mit Fortdauer der Partie immer stärker wurden. Capela wurde zwar noch von Roberto Kovac (29 Punkte) sowie dem im letzten Spielviertel überragenden Jonathan Kazadi (21 Punkte) übertroffen. Doch der NBA-Spieler der Houston Rockets sorgte vor 1700 Zuschauern im Finish für den entscheidenden Konter, der den Schweizer Vorsprung auf die so bedeutsamen 23 Punkte ausbaute.