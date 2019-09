Der Schweizer Teamcaptain Severin Lüthi nimmt vor dem möglicherweise kursweisenden Doppel der Davis-Cup-Partie der Schweiz in der Slowakei eine personelle Rochade vor.

Der Schweizer Teamcaptain Severin Lüthi nimmt vor dem möglicherweise kursweisenden Doppel der Davis-Cup-Partie der Schweiz in der Slowakei eine personelle Rochade vor.

Schweiz mit Kym statt Hüsler im Doppel gegen die Slowakei Der Schweizer Teamcaptain Severin Lüthi nimmt vor dem möglicherweise kursweisenden Doppel der Davis-Cup-Partie der Schweiz in der Slowakei eine personelle Rochade vor.

Jérôme Kym und Henri Laaksonen bilden in Bratislava wie im Februar gegen Russland das Schweizer Doppel (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

An der Seite von Henri Laaksonen tritt anstelle von Marc-Andrea Hüsler der 16-jährige Jérôme Kym in Bratislava ab 16.00 Uhr zum Doppel gegen die slowakischen Spezialisten Filip Polasek/Igor Zelenay an. Laaksonen/Kym hatten im Februar für den Schweizer Punkt beim 1:3 gegen Russland gesorgt.

Im Duell um den Einzug in die Qualifikationsspiele im März um den Einzug ins Finalturnier steht es nach dem ersten Tag 1:1. Im Anschluss ans Doppel ist Laaksonens Einzel gegen Martin Klizan vorgesehen. Für das allfällige entscheidende fünfte Spiel sind Sandro Ehrat und Andrej Martin gemeldet.