Schär und Newcastle United verlieren in Leicester 0:5 Fabian Schär erleidet mit Newcastle United in der Premier League ein Debakel. In Leicester verliert das Team des neuen Trainers Steve Bruce 0:5.

Leicester jubelt, Newcastle schleicht davon (Bild: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA)

(sda)

Damit bezog Newcastle United die höchste Meisterschaftsniederlage seit einem 1:6 am 3. Oktober 2015 gegen Manchester City. Vier der fünf Tore kassierte Newcastle nach der Pause, nachdem Verteidiger Isaac Hayden die Rote Karte gesehen hatte.

Newcastle war in der letzten Saison unter dem Spanier Rafa Benitez defensiv solide und kassierte in 38 Spielen nur 48 Gegentore und damit weniger als beispielsweise Arsenal oder Manchester United. Doch nun musste das Team unter Bruce in drei von sieben Spielen drei oder mehr Gegentore hinnehmen.

Leicester City stürmte dank dem vierten Sieg in den letzten fünf Runden auf Platz 3 der Premier League. Im Gegensatz zu Newcastle verteidigt der Meister der Saison 2015/16 vorzüglich; kein Team hat in dieser Saison bisher weniger Gegentore kassiert (5).

Telegramm:

Leicester City - Newcastle United 5:0 (1:0). - 32'168 Zuschauer. - Tore: 16. Ricardo Pereira 1:0. 54. Vardy 2:0. 57. Dummett (Eigentor) 3:0. 64. Vardy 4:0. 90. Ndidi 5:0. - Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. 43. Rote Karte gegen Hayden (Newcastle United).

Rangliste:

1. Liverpool 7/21 (18:5). 2. Manchester City 7/16 (27:7). 3. Leicester City 7/14 (13:5). 4. West Ham United 7/12 (10:9). 5. Arsenal 6/11 (11:10). 6. Tottenham Hotspur 7/11 (14:9). 7. Chelsea 7/11 (14:13). 8. Bournemouth 7/11 (13:12). 9. Crystal Palace 7/11 (6:7). 10. Burnley 7/9 (10:9). 11. Manchester United 6/8 (8:6). 12. Sheffield United 7/8 (7:7). 13. Wolverhampton 7/7 (9:11). 14. Southampton 7/7 (7:11). 15. Everton 7/7 (6:12). 16. Brighton & Hove Albion 7/6 (5:10). 17. Norwich City 7/6 (9:16). 18. Aston Villa 7/5 (8:11). 19. Newcastle United 7/5 (4:13). 20. Watford 7/2 (4:20).