Schaffhausen siegt auch unter Hakan Yakin nicht Hakan Yakin gelingt das Debüt als Cheftrainer nicht wunschgemäss. Der FC Schaffhausen kommt in der 17. Runde der Challenge League gegen den FC Aarau nicht über ein torloses Remis hinaus. 06.12.2019, 22.03 Uhr

Hakan Yakin ersetzte seinen gesperrten Bruder Murat an der Seitenlinie und gab sein Debüt als Cheftrainer KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Auch unter Hakan Yakin, der seinen gesperrten Bruder Murat an der Seitenlinie ersetzte, kehrte der FC Schaffhausen nicht zum Siegen zurück. Das 0:0 gegen den Tabellennachbarn war das siebte Spiel ohne Sieg für den FCS, zuhause gewannen die Schaffhauser in der Vorrunde nur eine Partie.

Das Spiel vor weniger als 1000 Zuschauern bot wenig Höhepunkte. Stefan Maierhofer scheiterte in der 9. Minute zweimal an Schaffhausens Keeper Amir Saipi, kurz vor Schluss vergab Raoul Giger eine gute Chance mit dem Kopf für die Gäste. Das Heimteam bekundete in zwei Szenen Pech. Weder die Intervention von Giger gegen Godberg Cooper (37.) im Strafraum noch das Tackling von Aaraus Keeper Nicholas Ammeter ausserhalb des Strafraums gegen Zé Turbo (73.) wertete der Schiedsrichter als Foul.

Auch Aarau, der Tabellenzweite der letzten Saison, kommt nicht vom Fleck. Für das Team von Patrick Rahmen war es das vierte Remis in Folge.

Schaffhausen - Aarau 0:0. - 948 Zuschauer. - SR Wolfensberger. - Bemerkungen: Schaffhausen wegen Sperre gegen Murat Yakin von Hakan Yakin gecoacht.