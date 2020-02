Rückschlag für Bencic in Dubai Belinda Bencic muss ihre Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung am WTA-Premier-Turnier in Dubai früh begraben. 18.02.2020, 14.03 Uhr

Belinda Bencic bekundet in Dubai nach perfektem Start Probleme KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky

(sda)

Die als Nummer 4 gesetzte Vorjahressiegerin scheiterte in der Startrunde in drei Sätzen an Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 31).

Beim 6:1, 1:6, 2:6 in knapp anderthalb Stunden verzeichnete Bencic mit 19 gewonnenen Punkten am Stück einen ausgezeichneten Start. Weil sich Pawljutschenkowa in der Folge klar steigerte und Bencic das Niveau nicht halten konnte, resultierte schliesslich im sechsten Duell mit der 28-jährigen Russin die zweite Niederlage.

Durch das frühe Aus in den Vereinigten Arabischen Emiraten büsst Bencic in der Weltrangliste auf einen Schlag mehr als 800 Punkte ein. Sie wird im nächsten Ranking vom 4. in den 9. Rang abrutschen.