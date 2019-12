Real Madrid lässt Barcelona um zwei Punkte ziehen Im dritten Meisterschaftsspiel in Folge erreicht Real Madrid nur ein Unentschieden. Im Heimspiel gegen Athletic Bilbao spielt Real 0:0 - wie vier Tage vorher im nachgeholten Clásico in Barcelona. 22.12.2019, 23.01 Uhr

Real Madrids Toni Kroos wird Athletics Innenverteidiger Unai Nuñez gefällt

Im Kampf um den Titel liegen die Königlichen nunmehr zwei Punkte hinter Leader Barcelona.

Möglichkeiten für den budgetierten Sieg hatte Real genug. Auch Pech war im Spiel. So lenkte Bilbaos überragender Goalie Unai Simon in der ersten Halbzeit einen Schuss von Toni Kroos in höchster Not an die Latte. Noch vor der Pause verhinderte Simon mit einer weiteren tollen Parade auf einen Kopfball von Karim Benzema erneut ein sicher scheinendes Tor. Nach der Pause traf auch der eingewechselte Verteidiger Nacho mit einem Kopfball nur die Latte. Kurz vor Schluss scheiterten die Madrilenen zum dritten Mal an der Torumrandung. Ein Kopfball des eingewechselten Offensivspielers Luka Jovic prallte gegen den Pfosten.

Telegramme und Rangliste

Betis Sevilla - Atlético Madrid 1:2 (0:0). - 52'017 Zuschauer. - Tore: 58. Correa 0:1. 84. Morata 0:2. 93. Bartra 1:2.

Real Madrid - Athletic Bilbao 0:0. - 71'306 Zuschauer.

Weitere Resultate vom Sonntag: Leganes - Espanyol Barcelona 2:0. Osasuna - San Sebastian 3:4. Levante - Celta Vigo 3:1.

Rangliste: 1. FC Barcelona 18/39 (47:21). 2. Real Madrid 18/37 (33:12). 3. FC Sevilla 18/34 (23:17). 4. Atlético Madrid 18/32 (20:11). 5. San Sebastian 18/31 (32:23). 6. Getafe 18/30 (26:17). 7. Valencia 18/28 (28:25). 8. Athletic Bilbao 18/28 (19:12). 9. Levante 18/26 (25:27). 10. Villarreal 18/25 (31:25). 11. Granada 18/24 (24:25). 12. Osasuna 18/23 (25:24). 13. Betis Sevilla 18/23 (25:31). 14. Valladolid 18/20 (15:21). 15. Alaves 18/19 (19:28). 16. Eibar 18/19 (18:28). 17. Mallorca 18/15 (18:32). 18. Celta Vigo 18/14 (15:28). 19. Leganes 18/13 (14:28). 20. Espanyol Barcelona 18/10 (12:34).