Poltoranin und zwei Esten vier Jahre gesperrt Der Internationale Skiverband FIS sperrt drei Langläufer und einen Trainer wegen Dopings für vier Jahre. 06.01.2020, 18.55 Uhr

(sda)

Die beiden Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu sowie der Kasache Alexej Poltoranin waren bei einer Razzia im Rahmen der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld festgenommen und zunächst vom 1. März an provisorisch suspendiert worden, teilte die FIS mit. Der 32-jährige Poltoranin hatte bei der WM 2013 in Val di Fiemme zweimal Bronze gewonnen.

Suspendiert wurde laut der FIS auch der estnische Trainer Mati Alaver. Auf eine Anhörung hätten alle vier verzichtet; sie können nun innerhalb von 21 Tagen Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne gegen die FIS-Urteile vom 2. Januar einlegen.