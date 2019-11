Pfadi Winterthur mit deutlichen Auswärtssieg gegen BSV Bern Pfadi Winterthur befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer Adrian Brüngger holt sich auswärts gegen den BSV Bern den achten Saisonsieg (32:21).

Pfadis Trainer Adrian Brüngger applaudiert seiner Mannschaft (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ)

(sda)

Pfadi vergrösserte an der NLA-Tabellenspitze den Vorsprung auf die Kadetten Schaffhausen bei einem Mehrspiel wieder auf drei Punkte.

Die Vorentscheidung in der Partie zwischen dem Tabellen-Siebten BSV, der in zehn Runden schon sechs Niederlagen kassiert hat, und Pfadi fiel früh. Noch in der 8. Minute führten die Gastgeber mit 2:1, keine zehn Minuten später lagen hingegen die Winterthurer nach einem Zwischenspurt mit 9:3 vorne. Näher als auf fünf Tore kamen die Berner danach nie mehr heran.

Beste Torschützen waren Simon Getzmann (BSV) und Markus Dangers (Pfadi) mit jeweils neun Treffern.