Petra Vlhova führt in Zagreb deutlich Petra Vlhova war im ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Zagreb eine Klasse für sich. Die Slowakin führt das Klassement mit über eine Sekunde Vorsprung an. 04.01.2020, 13.49 Uhr

Petra Vlhova war im ersten Lauf in Zagreb ein Klasse für sich KEYSTONE/AP

(sda)

Mit der entfesselten Vlhova vermochte nicht einmal die Amerikanerin Mikaela Shiffrin mitzuhalten. Die Gewinnerin der ersten drei Slaloms des Weltcup-Winters büsste nach einer nicht ganz gelungenen Fahrt als Zweite 1,16 Sekunden ein.

Die Riesenslalom-Weltmeisterin aus der Slowakei hat sich damit eine ausgezeichnete Ausgangslage geschaffen, um Shiffrins Siegesserie, die saisonübergreifend sechs Slaloms umfasst, zu beenden. Vlhova war es auch, die die Amerikanerin zum bisher letzten Mal bezwingen konnte. Das war exakt vor einem Jahr in Flachau gewesen.

Bestklassierte Schweizerin ist Wendy Holdener als Dritte. Die Schwyzerin, die in den letzten zwei Slaloms in Killington in den USA und in Lienz kurz vor dem Jahreswechsel nach Einfädlern ausgeschieden war, liegt 1,81 Sekunden zurück. Michelle Gisin, in Lienz als Dritte erstmals in dieser Disziplin aufs Podium gefahren und zum ersten Mal der Startgruppe der besten sieben angehört, liegt vor der Urnerin Aline Danioth auf Platz 10. Als vierte Schweizerin ist im Finale Elena Stoffel dabei. Die mit der Nummer 42 gestartete Walliserin klassierte sich als Achtzehnte.

Mélanie Meillard, die ihr zweites Weltcup-Rennen nach ihren langwierigen Knieproblemen bestreitet, und Carole Bissig verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf. Charlotte Chable schied aus.