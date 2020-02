Payet schiesst Marseille zum Sieg gegen das Schlusslicht Olympique Marseille festigt seinen 2. Rang in der Ligue 1. Dank einem 1:0 gegen Schlusslicht Toulouse liegt Olympique acht Punkte vor Rennes, das daheim gegen Brest nicht über ein 0:0 hinaus kommt. 08.02.2020, 19.50 Uhr

Zwei Daumen nach oben: Das gilt für Dimitri Payet ebenso wie für seinen Klub Olympique Marseille KEYSTONE/AP/David Vincent

(sda)

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Dimitri Payet sechs Minuten nach der Pause. Der 32-jährige Mittelfeldspieler traf mit einem Weitschuss aus rund 20 Meter. Payet befindet sich aktuell in der produktivsten Zeit seiner Profikarriere, bereits acht Tore glückten ihm in der laufenden Saison. Auch Payets Klub Marseille zeigt sich derzeit erfolgreich wie seit zehn Jahren nicht mehr: Zehn Spiele in Folge ist OM in der Meisterschaft ungeschlagen, 2010 hatte diese Serie 15 Spiele angehalten.

Telegramme und Rangliste:

Metz - Bordeaux 1:2 (1:0). - Tore: 2. Niane 1:0. 51. Basic 1:1. 84. Oudin 1:2. - Bemerkungen: Bordeaux mit Benito. 8. Rote Karte gegen Pajot (Metz/Foul).

Amiens - Monaco 1:2 (1:0). - Tore: 9. Guirassy 1:0. 85. Ben Yedder 1:1. 93. Slimani 1:2. - Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (nicht im Aufgebot).

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 23/58 (59:15). 2. Marseille 24/49 (33:21). 3. Rennes 24/41 (29:22). 4. Lille 24/40 (29:25). 5. Monaco 24/35 (40:40). 6. Montpellier 23/34 (31:27). 7. Bordeaux 24/34 (33:26). 8. Lyon 23/33 (35:21). 9. Reims 23/33 (22:16). 10. Strasbourg 23/33 (28:28). 11. Nice 24/33 (34:34). 12. Nantes 24/33 (25:27). 13. Brest 24/30 (29:31). 14. Angers 24/30 (24:32). 15. Saint-Etienne 23/28 (25:37). 16. Metz 24/27 (24:32). 17. Dijon 24/25 (22:29). 18. Nîmes 24/24 (24:37). 19. Amiens 24/20 (25:43). 20. Toulouse 24/13 (21:49).