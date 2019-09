Paris Saint Germain mit seltener Heimniederlage Paris Saint-Germain kassiert die erste Heimniederlage in der Ligue 1 seit fast anderthalb Jahren kassiert: Das Team von Thomas Tuchel verliert gegen Reims 0:2.

Thomas Meunier (12) kassierte mit PSG die erste Heimniederlage seit Mai 2018. Boulaye Dia traf in der Nachspielzeit zum 2:0. (Bild: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER)

Nach zuletzt 22 Spielen mit 19 Siegen und zwei Unentschieden unterlag PSG der jungen Mannschaften von Reims 0:2. Der 25-jährige Aussenverteidiger Hassane Kamara erzielte mit seinem ersten Tor in der Ligue 1 nach einer halben Stunde das 1:0. In der Nachspielzeit fiel der zweite Treffer von Reims, das in seinen Reihen den in Paris nicht eingesetzten Genfer Dereck Kutesa zählt.

Resultate und Tabelle:

Amiens - Bordeaux 1:3 (1:2). - Tore: 2. Mendoza 1:0. 8. Adli 1:1. 45. Adli 1:2. 73. Kalu 1:3. - Bemerkungen: Bordeaux mit Benito (ab 69.).

Paris Saint-Germain - Reims 0:2 (0:1). - 47'000 Zuschauer. - Tore: 29. Kamara 0:1. 94. Dia 0:2. - Bemerkungen: Reims ohne Kutesa (Ersatz).

Die weiteren Spiele der 7. Runde. Dienstag: Dijon - Marseille 0:0. Monaco - Nice 3:1. - Mittwoch: Brest - Lyon 2:2. Lille - Strasbourg 2:0. Montpellier - Nîmes 1:0. Nantes - Rennes 1:0. Saint-Etienne - Metz 0:1. Toulouse - Angers 0:2.

1. Paris Saint-Germain 7/15 (12:4). 2. Angers 7/15 (15:10). 3. Lille 7/13 (10:6). 4. Nantes 7/13 (7:5). 5. Bordeaux 7/12 (12:8). 6. Marseille 7/12 (8:7). 7. Nice 7/12 (11:11). 8. Reims 7/11 (6:2). 9. Rennes 7/11 (7:5). 10. Montpellier 7/11 (6:5). 11. Lyon 7/9 (14:7). 12. Nîmes 7/8 (7:8). 13. Brest 7/8 (7:9). 14. Toulouse 7/8 (6:10). 15. Amiens 7/7 (8:12). 16. Metz 7/7 (6:10). 17. Strasbourg 7/6 (5:9). 18. Monaco 7/6 (10:15). 19. Saint-Etienne 7/5 (6:13). 20. Dijon 7/2 (2:9).