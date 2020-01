Owetschkin trifft erneut dreimal Jonas Siegenthaler gewinnt mit den Washington Capitals in der NHL auswärts gegen die New York Islanders mit 6:4. Alexander Owetschkin erzielt dabei erneut einen Hattrick. 18.01.2020, 21.51 Uhr

Alexander Owetschkin erzielte schon wieder einen Hattrick KEYSTONE/AP/NW

(sda)

Superstar Owetschkin befindet sich in einer absoluten Topform. Gegen die Islanders erzielte er zum zweiten Mal in Folge einen Hattrick, nachdem er bereits gegen die New Jersey Devils dreimal getroffen hatte. In den letzten drei Partien schoss der Russe insgesamt acht Treffer.

Washington, das beste Team der Liga, geriet im Spitzenspiel in New York 1:4 in Rückstand. Im letzten Drittel drehten die Capitals die Partie aber noch mit fünf Toren. Jonas Siegenthaler blieb ohne Skorerpunkt.