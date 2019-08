Nygren droht lange auszufallen

Der Davoser Verteidiger Magnus Nygren droht länger auszufallen. Der 29-jährige Schwede verdreht sich am Freitagabend im Testspiel gegen Nürnberg ohne gegnerische Einwirkung das Knie.

Magnus Nygren muss wohl lange pausieren (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

«Es sieht nicht besonders gut aus», sagte er gegenüber der «Südostschweiz». Wie lange Nygren pausieren muss, darüber sollen weitere Untersuchungen Aufschluss geben. Der HCD startet am 11. September mit dem Cupspiel in Frauenfeld in die Saison.