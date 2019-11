Nur Unentschieden für Manchester City Manchester City kommt in der 14. Runde der Premier League nur zu einem Punkt. Der Meister spielt beim ohne Fabian Schär angetretenen Newcastle 2:2. 30.11.2019, 15.35 Uhr

Pep Guardiola erlitt mit Manchester City einen Rückschlag im Rennen um die Titelverteidigung KEYSTONE/EPA/LYNNE CAMERON

(sda)

Es war ein weiterer ärgerlicher Rückschlag für Manchester City im Meisterrennen: Zweimal ging die Mannschaft von Pep Guardiola in Newcastle in Führung, zweimal fiel der Ausgleich kurz darauf. Zwischen dem Tor von Raheem Sterling und jenem des Niederländers Jetro Willems vergingen nur vier Minuten. Auf das 2:1 von Kevin de Bruyne in der 82. Minute antwortete Newcastles Jonjo Shelvey sechs Minuten später. Sowohl de Bruyne als auch der ehemalige Liverpooler Shelvey trafen mit sehenswerten Distanzschüssen.

Liverpool bietet sich am späteren Nachmittag daheim gegen Brighton die Möglichkeit, den Vorsprung gegenüber Manchester City auf elf Punkte auszubauen.

Resultate und Tabelle:

Newcastle - Manchester City 2:2 (1:1). - 49'937 Zuschauer. - Tore: 22. Sterling 0:1. 25. Willems 1:1. 82. De Bruyne 1:2. 88. Shelvey 2:2. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz).

Die weiteren Spiele der 14. Runde. Samstag: Burnley - Crystal Palace 16.00. Chelsea - West Ham United 16.00. Liverpool - Brighton & Hove Albion 16.00. Tottenham Hotspur - Bournemouth 16.00. Southampton - Watford 18.30. - Sonntag: Norwich City - Arsenal 15.00. Wolverhampton - Sheffield United 15.00. Leicester City - Everton 17.30. Manchester United - Aston Villa 17.30.

1. Liverpool 13/37 (30:11). 2. Leicester City 13/29 (31:8). 3. Manchester City 14/29 (39:16). 4. Chelsea 13/26 (28:19). 5. Wolverhampton 13/19 (18:16). 6. Sheffield United 13/18 (16:12). 7. Burnley 13/18 (20:18). 8. Arsenal 13/18 (18:19). 9. Manchester United 13/17 (19:15). 10. Tottenham Hotspur 13/17 (21:19). 11. Bournemouth 13/16 (16:17). 12. Newcastle United 14/16 (13:22). 13. Brighton & Hove Albion 13/15 (15:19). 14. Crystal Palace 13/15 (11:18). 15. Aston Villa 13/14 (19:20). 16. Everton 13/14 (13:20). 17. West Ham United 13/13 (16:23). 18. Norwich City 13/10 (13:28). 19. Southampton 13/9 (13:31). 20. Watford 13/8 (8:26).