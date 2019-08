Neymars Rückkehr von PSG zu Barça unwahrscheinlich Die Verhandlungen über eine Rückkehr des brasilianischen Stürmers Neymar von Paris Saint-Germain zum FC Barcelona sind Berichten zufolge völlig ins Stocken geraten.

Um Neymars möglichen Transfer weg von Paris Saint-Germain gibt es nach wie vor viele Gerüchte (Bild: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON)

(sda/dpa)

Barça habe alles versucht, um den 27-Jährigen zurück nach Katalonien zu holen, aber PSG lehne bislang jedes Angebot ab, schrieb die Zeitung «Sport» aus Barcelona am Donnerstag. Auch der jüngste Vorschlag, Neymar zunächst auszuleihen und eine Kaufoption in den Vertrag aufzunehmen, sei in Frankreich zurückgewiesen worden. «Die Differenzen zwischen beiden Clubs sind gross, und Barça ist klar, dass PSG versucht, eine Rückkehr des Brasilianers um jeden Preis zu verhindern», schrieb die Zeitung.

Die strikte Haltung der Pariser sei vor allem auf das schlechte Verhältnis zwischen den beiden Topklubs zurückzuführen - aber auch darauf, dass PSG weitere Interessenten und somit andere Optionen als Barcelona habe. So werde weiterhin ganz offen mit Real Madrid über einen Wechsel des Torjägers verhandelt. Allzu viel Zeit bleibt nicht mehr: Das Transferfenster schliesst am 2. September.

Navas auf Suche nach neuem Klub

Derweil schrieb die Madrider Sportzeitung «Marca», Reals Torhüter Keylor Navas sei auf der Suche nach einem neuen Verein. Der Keeper aus Costa Rica, der mit den Königlichen dreimal die Champions League gewann, wolle nicht akzeptieren, hinter Thibaut Courtois plötzlich nur noch als Nummer 2 angesehen zu werden. Der Belgier war 2018 vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt. «Ich denke, es ist jetzt klar, wer die Nummer eins ist. Ich fühle mich stärker als je zuvor», hatte der 27-Jährige Courtois zuletzt einer belgischen Zeitung gesagt. Wohin der fünf Jahre ältere Navas gehen könnte, ist unklar - «Marca» brachte PSG ins Spiel.