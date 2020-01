Nationale Winterspiele von Special Olympics in Villars gestartet

Die Olympischen Jugendspiele in Lausanne sind kaum passé. Schon folgen in Villars VD die Special Olympics - der grösste Sportanlass in der Schweiz für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Bis Sonntag messen sich rund 620 Sportlerinnen und Sportler im Wettkampf.