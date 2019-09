Nairo Quintana nach Vuelta-Königsetappe im Leadertrikot Nairo Quintana übernimmt vor dem ersten Ruhetag der 74. Spanien-Rundfahrt vom Franzosen Nicolas Edet das Leadertrikot.

Führt im Gesamtklassement der Vuelta: der Kolumbianer Nairo Quintana (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON)

(sda)

Nairo Quintana klassierte sich in der am Ende verregneten 9. Etappe über 94,4 km von Andorra la Vella nach Cortals d'Encamp als Zweiter. Der 29-jährige Kolumbianer nahm seinen meistgenannten Konkurrenten um den Vuelta-Sieg mindestens 25 Sekunden ab.

Im Gesamtklassement führt Quintana, der 2016 die Vuelta und 2014 den Giro d'Italia für sich entschied und in der Tour de France schon dreimal auf dem Podest stand, mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem am Sonntag drittklassierten Slowenen Primoz Roglic. Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez folgt mit 17 Sekunden Rückstand als Dritter. Auch Quintanas Movistar-Teamkollege Alejandro Valverde liegt nur 20 Sekunden zurück.

Der Sieg in der Königsetappe in Andorra ging an Tadej Pogacar. Der Slowene, mit erst 20 Jahren der jüngste Fahrer im Vuelta-Feld, holte sich seinen ersten Erfolg in einer Grand Tour mit 23 Sekunden Vorsprung. In der Gesamtwertung verbesserte sich Pogacar in den 5. Rang (1:42 Minuten zurück).