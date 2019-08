Nadal verzichtet auf Teilnahme in Cincinnati

Rafael Nadal gibt einige Stunden nach seinem Turniersieg in Montreal via Facebook seinen Verzicht auf die Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati bekannt.

Rafael Nadal verzichtet nach seinem Sieg in Montreal auf ein Antreten in Cincinnati (Bild: KEYSTONE/EPA/VALERIE BLUM)

(sda)

Der Weltranglisten-Zweite möchte seinem Körper eine Erholungspause gönnen und diesen nicht schon in dieser Woche erneut belasten, betonte der 33-jährige Spanier nach seinem 35. Masters-Titel und insgesamt 83. Turniersieg.

Dies in erster Linie auch, um sich für das US Open zu schonen. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York.