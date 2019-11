Arsenal bleibt in der Premier League zum vierten Mal in Folge sieglos. Nach dem 0:2 in Leicester haben die Londoner schon acht Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.

Arsenal bleibt in der Premier League zum vierten Mal in Folge sieglos. Nach dem 0:2 in Leicester haben die Londoner schon acht Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.

Nächste Enttäuschung für Arsenal Arsenal bleibt in der Premier League zum vierten Mal in Folge sieglos. Nach dem 0:2 in Leicester haben die Londoner schon acht Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.

Arsenals Hector Bellerin zeigt seine Enttäuschung nach der Niederlage in Leicester (Bild: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA)

(sda)

Ohne den abgesetzten Captain Granit Xhaka lieferte sich Arsenal mit Leicester einen sehenswerten Schlagabtausch, den schliesslich der Meister von 2016 dank Toren von Jamie Vardy und James Maddison in den letzten gut 20 Minuten für sich entschied. Das von Brendan Rodgers trainierte Leicester belegt nach 12 Runden Platz 2.

Chelsea ist punktgleich mit Leicester derzeit erste Verfolger von Leader Liverpool. Die Mannschaft von Frank Lampard kam mit dem 2:0 gegen Crystal Palace zum sechsten Sieg in Folge. Das 1:0 an der Stamford Bridge erzielte der junge englische Stürmer Tammy Abraham in der 52. Minute nach einer schnelle Ballstafette. Christian Pulisic stellte den Erfolg eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 2:0 sicher.

Weitere Enttäuschung der Spurs

Tottenham Hotspur ist in der Champions League auf gutem Weg weiterzukommen, aber in der Meisterschaft reihen die Spurs eine Enttäuschung an die andere. Gegen Aufsteiger Sheffield United erreichten sie vor eigenem Publikum nur ein 1:1. Sie brachten das nach der Pause erzielte Führungstor von Son Heung-Min nicht über die Zeit. Tottenham hat keine der letzten fünf Partien in der Premier League gewonnen (3 Remis, 2 Niederlagen).

Telegramme und Rangliste

Leicester - Arsenal 2:0 (0:0). - 32'209 Zuschauer. - Tore: 68. Vardy 1:0. 75. Maddison 2:0. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). Arsenal ohne Xhaka (nicht im Aufgebot).

Chelsea - Crystal Palace 2:0 (0:0). - 40'525 Zuschauer. - Tore: 52. Abraham 1:0. 79. Pulisic 2:0.

Burnley - West Ham United 3:0 (2:0). - 20'255 Zuschauer. - Tore: 11. Barnes 1:0. 44. Wood 2:0. 54. Jimenez (Eigentor) 3:0. - Bemerkungen: West Ham United ab 64. mit Ajeti.

Newcastle United - Bournemouth 2:1 (1:1). - 44'424 Zuschauer. - Tore: 15. Wilson 0:1. 42. Yedlin 1:1. 53. Clark 2:1. - Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt).

Tottenham Hotspur - Sheffield United 1:1 (0:0). - 59'781 Zuschauer. - Tore: 58. Son 1:0. 78. Basham 1:1.

Die weiteren Spiele der 12. Runde. Freitag: Norwich City - Watford 0:2. - Samstag: Southampton - Everton 1:2. - Sonntag: Manchester United - Brighton & Hove Albion 15.00. Wolverhampton - Aston Villa 15.00. Liverpool - Manchester City 17.30.

1. Liverpool 11/31 (25:9). 2. Leicester City 12/26 (29:8). 3. Chelsea 12/26 (27:17). 4. Manchester City 11/25 (34:10). 5. Sheffield United 12/17 (13:9). 6. Arsenal 12/17 (16:17). 7. Bournemouth 12/16 (15:15). 8. Brighton & Hove Albion 11/15 (14:14). 9. Burnley 12/15 (17:18). 10. Crystal Palace 12/15 (10:16). 11. Newcastle United 12/15 (11:18). 12. Tottenham Hotspur 12/14 (18:17). 13. Everton 12/14 (13:18). 14. Manchester United 11/13 (13:11). 15. Wolverhampton 11/13 (14:14). 16. West Ham United 12/13 (14:20). 17. Aston Villa 11/11 (16:18). 18. Watford 12/8 (8:23). 19. Southampton 12/8 (11:29). 20. Norwich City 12/7 (11:28).