Murray kehrt auf die Grand-Slam-Bühne zurück Andy Murray plant nach seinen ersten Siegen auf der ATP-Tour die Rückkehr auch auf Grand-Slam-Stufe. Der 32-jährige Brite ist für das am 20. Januar beginnende Australian Open in Melbourne gemeldet.

Andy Murray nach seiner Erstrunden-Niederlage in Melbourne im Januar 2019 (Bild: KEYSTONE/EPA AAP/JULIAN SMITH)

In Australien hatte Murray Anfang 2019 unter Tränen bekanntgegeben, dass er wegen chronischer Schmerzen wohl spätestens nach Wimbledon zurücktreten müsse. Stattdessen unterzog sich der dreifache Grand-Slam-Sieger noch im Januar einer weiteren Hüftoperation. Am 12. August gab er beim Masters 1000 in Cincinnati sein Einzel-Comeback auf der ATP-Tour. Auf einen Einsatz beim US Open verzichtete er jedoch.

Gemäss den Organisatoren des Australian Open wird Murray, der in der Weltrangliste zwischenzeitlich aus den Top 500 gefallen war und nun wieder an 289. Stelle klassiert ist, mit einem geschützten Ranking fürs Haupttableau gesetzt sein. In Melbourne erreichte der Schotte fünfmal den Final (zuletzt 2016), ein Turniersieg blieb ihm jedoch verwehrt.

In der letzten Woche hatte sich Murray beim ATP-Turnier in Peking innert 24 Stunden gegen den Italiener Matteo Berrettini und seinen britischen Landsmann Cameron Norrie durchgesetzt. Danach schied der ehemalige Weltranglistenerste in seinem ersten Viertelfinal seit einem Jahr gegen den nachmaligen Turniersieger Dominic Thiem aus Österreich aus.